На привокзальной площади в Мурманске начались работы

На площади перед железнодорожным вокзалом в Мурманске северяне заметили спецтехнику: на участке, где обычно паркуются машины, сняли асфальт. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На площади перед железнодорожным вокзалом в Мурманске северяне заметили спецтехнику: на участке, где обычно паркуются машины, сняли асфальт.

Согласно баннеру, который висит на заборе, огораживающему ремонтируемую территорию, в будущем ее освободят от транспорта, сделают пешеходные участки и малые архитектурные формы.

Согласно баннеру, который висит на заборе, огораживающему ремонтируемую территорию, в будущем ее освободят от транспорта, сделают пешеходные участки и малые архитектурные формы. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Напомним: к 2030 году на территории обанкротившейся судоверфи в Мурманске планируют построить культурно-деловой центр "Новый Мурманск". Одной из его изюминок станет крытый мост-парк, который соединит центр с железнодорожным вокзалом.

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