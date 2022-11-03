35-летний житель Апатитов перевел мошенникам 350 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Фото: Антон ЗАБИРОВ

35-летний апатитчанин стал жертвой мошенников, которые позвонили ему под видом сотрудников правоохранительных органов. Они запугали мужчину тем, что с его банковского счета кто-то пытается снять деньги.

- Чтобы предотвратить несанкционированное списание, северянину якобы надо было позвонить на продиктованный номер горячей линии одного из финансовых учреждений, где работники разъяснят потерпевшему дальнейшие его действия. Следуя указаниям злоумышленников, мужчина позвонил на указанный номер, где ему сообщили, что для сохранения сбережений необходимо перевести все деньги на безопасный счет, реквизиты, которого ему пришлют в одном из мессенджеров, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Апатитчанин сразу пошел к банкомату, где снял 273 тысячи рублей, а затем еще 75 с кредитной карту. Все это мужчина перевел мошенникам, и только потом понял, что сделал. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru