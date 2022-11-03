Житель Архангельска украл из магазина в Мурманске смарт-часы ради любимой девушки

По камерам видеонаблюдения злоумышленника все равно нашли. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

41-летнему жителю Архангельска грозит до двух лет лишения свободы за кражу из магазина Мурманска. Мужчина очень хотел сделать подарок для любимой, но денег у него не было.

- По этой причине он целенаправленно зашел в один из супермаркетов по продаже электронной продукции. Воспользовавшись отсутствием продавца, мужчина схватил с открытого стеклянного стеллажа смарт-часы, снял с них антикражное устройство и положил их в свой карман куртки. Затем, минуя расчетный отдел, проследовал к выходу и скрылся в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

По камерам видеонаблюдения злоумышленника все равно нашли. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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