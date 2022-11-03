Жителям Мурманской области будет проще компенсировать стоимость проезда к месту отдыха

Компенсировать дорогу будут неработающему супругу работника, если он ухаживает за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами детства первой группы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителям Мурманской области, работающим в бюджетных организациях, будет проще получать компенсацию за дорогу к месту отдыха на себя и неработающих членов семьи.

- Допускается выезд работника и членов его семьи к месту отдыха в нерабочее время в день, предшествующий выходным дням перед отпуском и в выходные, праздничные дни перед отпуском. Также возвращение в выходные, праздничные дни, следующие за днем возвращения из отпуска перед первым днем работы, - говорится в постановлении.

Компенсировать дорогу будут неработающему супругу работника, если он ухаживает за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами детства первой группы. Сумма выплачивается в течение 30 дней после подачи документов полностью за поездку к месту отдыха и обратно, при этом учитывается, можно ли добраться туда на самолете или поезде без пересадок. В случае ограничения перелетов в определенные города, северянам заплатят и за пересадки.

С постановление можно ознакомиться по ссылке.

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