В Мурманске поставили первую новогоднюю елку

До Нового года осталось еще чуть меньше двух месяцев, а праздничное настроение уже чувствуется. Фото: Арктик-ТВ

До Нового года осталось еще чуть меньше двух месяцев, а праздничное настроение уже чувствуется.

Так, в Мурманске уже поставили первую елку - увидеть ее можно у ТРЦ "Мурманск Молл".

Напомним: с 15 по 17 декабря в Ледовом дворце Мурманска пройдут губернаторские елки. В этом году приглашения на них получат не только северяне от 7 до 14 лет, которые отличились в учебе, спорте, волонтерстве, но и дети участников СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru