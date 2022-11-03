В Мурманске поставили первую новогоднюю елку

До Нового года осталось еще чуть меньше двух месяцев, а праздничное настроение уже чувствуется. Фото: Арктик-ТВ
До Нового года осталось еще чуть меньше двух месяцев, а праздничное настроение уже чувствуется.
Так, в Мурманске уже поставили первую елку - увидеть ее можно у ТРЦ "Мурманск Молл".
Напомним: с 15 по 17 декабря в Ледовом дворце Мурманска пройдут губернаторские елки. В этом году приглашения на них получат не только северяне от 7 до 14 лет, которые отличились в учебе, спорте, волонтерстве, но и дети участников СВО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru