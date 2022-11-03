18 населенных пунктов Мурманской области участвуют в голосовании за появление интернета и мобильной связи

Интернет в населенные пункты-победители проведут в 2023 году.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Минцифры проводит голосование за проводку Интернета и мобильной связи в населенные пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек. В нем участвуют и 18 сел, деревень и поселков из Мурманской области.
- Проголосовать можно двумя способами: до 12 ноября через "Госуслуги" или до 26 ноября по почте. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Письмо направляется на адрес Минцифры России (123112, Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2), - сообщили в правительстве Мурманской области.
Голосование длится до 12 ноября.
Интернет в населенные пункты-победители проведут в 2023 году.
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