18 населенных пунктов Мурманской области участвуют в голосовании за появление интернета и мобильной связи

Интернет в населенные пункты-победители проведут в 2023 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Минцифры проводит голосование за проводку Интернета и мобильной связи в населенные пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек. В нем участвуют и 18 сел, деревень и поселков из Мурманской области.

- Проголосовать можно двумя способами: до 12 ноября через "Госуслуги" или до 26 ноября по почте. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Письмо направляется на адрес Минцифры России (123112, Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2), - сообщили в правительстве Мурманской области.

Голосование длится до 12 ноября.

Интернет в населенные пункты-победители проведут в 2023 году.

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