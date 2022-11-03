Апатитчанка стала победителем Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы

Еще один педагог из Мурманской области отличилась на всероссийском уровне. Фото: Правительство Мурманской области

Еще один педагог из Мурманской области отличилась на всероссийском уровне. Учительница из школы №4 в Апатитах Вероника Дмитриева победила во всероссийской олимпиаде педагогов начальной школы "Мой первый учитель".

- Диплом ей вручал лично ректор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Поздравляю и горжусь, что такие профессионалы работают в Мурманской области, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: педагог из Мурманска присоединилась к проекту, который проводится в рамках Всероссийского форума классных руководителей, - "Книга автобиографий учителей". Его частью стала учитель географии гимназии №2 Татьяна Бровкина.

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