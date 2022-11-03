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НовостиОбщество3 ноября 2022 10:48

В Оленегорске завершили поиски 19-летнего местного жителя

Илью Малахова искали с 1 ноября
Ника СВЕТЛОВА
Молодого человека нашли живым, иные подробности пока не сообщаются. Фото: vk.com/severspas51

Молодого человека нашли живым, иные подробности пока не сообщаются. Фото: vk.com/severspas51

Волонтеры поисково-спасательного отряда "СеверСпас" сообщили о завершении поисков 19-летнего Ильи Малахова из Оленегорска. Напомним: в 19.00 1 ноября он ушел из дома на улице Парковой, 30 и не вернулся.

Молодого человека нашли живым, иные подробности пока не сообщаются. Напомним: в Мурманске продолжаются поиски двух мужчин.

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