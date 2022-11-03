В Мурманской области подорожали морковь, яйца и картофель

В Мурманской области за неделю изменились цены на продукты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области за неделю изменились цены на продукты. Есть как те, кто подешевели, так и те, что подорожали.

- Наибольшее снижение цен зафиксировано на репчатый лук (на 8,1%), свежую белокочанную капусту (на 6,0), гречневую крупу (на 4,6), пшено (на 3,3), яблоки (на 2,1%). Повышение цен наблюдалось на морковь (на 6,4%), куриные яйца (на 2,6), картофель (на 2,1%), - сообщили в Мурманскстате.

Напомним: на прошлой неделе подорожал суповой набор.

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