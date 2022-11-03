С дороги Кировск-Коашва Toyota RAV4 улетела в воду

Машина оказалась погружена в воду. Информацию об авто передали спасателям в 9.48 3 ноября. Фото: vk.com/murman01

В Мурманской области у дороги Кировск-Коашва - в районе нефтебазы - обнаружили иномарку, которая лежала в кювете на крыше. Машина оказалась погружена в воду. Информацию об авто передали спасателям в 9.48 3 ноября.

- Личный состав пожарной части произвел осмотр и ограждение места ДТП. С помощь специальной техники автомобиль поставлен на обочину дороги, произведено отключение, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

При этом водителя и пассажиров на месте не оказалось.

Напомним: на дороге в Печенгу произошла авария с участием четырех машин.

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