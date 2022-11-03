Житель Мурманска избил соседа за громкую музыку по ночам

Врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью. Фото: Антон ЗАБИРОВ

31-летний житель Мурманска не смог совладать с нервами и избил 46-летнего соседа, который слишком громко слушал музыку по ночам.

- Сосед, проживающий этажом выше, спустился к меломану, постучался в дверь и попросил убавить музыку. На просьбу мужчины подозреваемый отреагировал неадекватно. Неожиданно для потерпевшего он стал наносить кулаком удары в область груди оппоненту. На шум и крик выбежала соседка, которая вызвала бригаду скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью. Теперь нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее мурманчанин уже был судим.

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