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НовостиОбщество3 ноября 2022 9:22

Житель Мурманска избил соседа за громкую музыку по ночам

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы
Ника СВЕТЛОВА
Врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью.

Врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

31-летний житель Мурманска не смог совладать с нервами и избил 46-летнего соседа, который слишком громко слушал музыку по ночам.

- Сосед, проживающий этажом выше, спустился к меломану, постучался в дверь и попросил убавить музыку. На просьбу мужчины подозреваемый отреагировал неадекватно. Неожиданно для потерпевшего он стал наносить кулаком удары в область груди оппоненту. На шум и крик выбежала соседка, которая вызвала бригаду скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью. Теперь нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее мурманчанин уже был судим.

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