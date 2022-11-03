Лечение одного тяжело пострадавшего на рабочем месте жителя Мурманской области обходится в 2,85 миллиона рублей

Основные виды травм - падение с высоты и взаимодействие с движущимися предметами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области с января 2022 года произошло 133 несчастных случая на производстве. Из них 117 легких, 12 тяжелых и 4 смертельных.

- Средняя стоимость реабилитации одного пострадавшего составляет 92,8 тысячи рублей, а расходы на лечения того, кто получил тяжелые травмы, - 2,85 миллиона рублей, - рассказала начальник отдела страхования профессиональных рисков Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования Елена Мегрелидзе.

Основные виды травм - падение с высоты и взаимодействие с движущимися предметами. При этом самые опасные отрасли – морское судоходство, горнодобывающая отрасль, строительство и ЖКХ.

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