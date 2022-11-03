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НовостиОбщество3 ноября 2022 9:00

5 ноября дорогу на Териберку перекроют из-за взрывов

Работы будут проводиться час
Ника СВЕТЛОВА
При этом водителей просят учесть, что после окончания взрывов будут еще работы по уборке фрагментов скал, которые могут продлиться до 16.00.

При этом водителей просят учесть, что после окончания взрывов будут еще работы по уборке фрагментов скал, которые могут продлиться до 16.00.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей и гостей Мурманской области предупреждают об очередном перекрытии дороги на Териберку. Ее реконструкция продолжается даже с наступлением зимы, и запланированы взрывные работы.

- Они будут проводиться с 12.00 до 13.00 5 ноября, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

При этом водителей просят учесть, что после окончания взрывов будут еще работы по уборке фрагментов скал, которые могут продлиться до 16.00.

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