5 ноября дорогу на Териберку перекроют из-за взрывов

При этом водителей просят учесть, что после окончания взрывов будут еще работы по уборке фрагментов скал, которые могут продлиться до 16.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей и гостей Мурманской области предупреждают об очередном перекрытии дороги на Териберку. Ее реконструкция продолжается даже с наступлением зимы, и запланированы взрывные работы.

- Они будут проводиться с 12.00 до 13.00 5 ноября, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

При этом водителей просят учесть, что после окончания взрывов будут еще работы по уборке фрагментов скал, которые могут продлиться до 16.00.

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