В Оленегорске пропал 19-летний молодой человек

Волонтеры поисково-спасательного отряда "СеверСпас" объявил новый поиск человека. Фото: vk.com/severspas51

Волонтеры поисково-спасательного отряда "СеверСпас" объявил новый поиск человека. 19-летний Илья Малахов в 19.00 1 ноября ушел из дома на улице Парковой, 30 в Оленегорске и не вернулся.

Приметы: худощавого телосложения, рост 165-170 сантиметров, светло-русые волосы. На момент исчезновения Илья был одет в черную куртку, коричневые ботинки, черные спортивные штаны.

Всех, кто может помочь с его поисками, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102 или в "СеверСпас" +7 (911) 342-94-38, +7 (953) 757-57-48.

Напомним: в Мурманске пропали сразу двое мужчин.

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