На дороге в Печенгу в ДТП попали четыре машины

Днем 3 ноября в Мурманской области произошла авария с участием четырех машин. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Днем 3 ноября в Мурманской области произошла авария с участием четырех машин.
- Очередное ДТП по дороге в Печенгу. Две машины в кювете. Все, вроде, целы. На светофоре, - сообщили очевидцы в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).
Как уточнили "КП"-Мурманск" в УГИБДД по Мурманской области, по предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Как уточнили "КП"-Мурманск" в УГИБДД по Мурманской области, по предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавших.
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