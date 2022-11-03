УФАС Мурманской области нашло наглую рекламу нижнего белья на Ozon

УФАС Мурманской области рассмотрело жалобу от северянина на один из магазинов нижнего белья на маркетплейсе Ozon. Фото: Алексей БУЛАТОВ

УФАС Мурманской области рассмотрело жалобу от северянина на один из магазинов нижнего белья на маркетплейсе Ozon. Продавец описывал свой товар, используя такие фразы, что у покупателей складывалось впечатление, что это белье является лучшим.

- Свои действия предприниматель объяснял тем, что в определенный промежуток времени конкурентная позиция реализуемого товара находилась на первом месте среди всей категории комплектов женского белья на Ozon. Вместе с тем, ООО «Интернет Решения» (Ozon) сообщило, что указанную статистику площадка не ведет. Продавцы товаров самостоятельно размещают информацию о своих товарах, которая должна отвечать ряду требований, в частности, не содержать фраз «лучший товар», «уникальный товар», «потрясающий товар» и прочее, - сообщили в УФАС.

В ведомстве постановили, что продавец нижнего белья нарушил антимонопольное законодательство, и выдало ему предупреждение о необходимости прекратить некорректное сравнение.

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