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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:05

УФАС Мурманской области нашло наглую рекламу нижнего белья на Ozon

Продавец описывал свой товар с нарушением закона
Ника СВЕТЛОВА
УФАС Мурманской области рассмотрело жалобу от северянина на один из магазинов нижнего белья на маркетплейсе Ozon.

УФАС Мурманской области рассмотрело жалобу от северянина на один из магазинов нижнего белья на маркетплейсе Ozon.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

УФАС Мурманской области рассмотрело жалобу от северянина на один из магазинов нижнего белья на маркетплейсе Ozon. Продавец описывал свой товар, используя такие фразы, что у покупателей складывалось впечатление, что это белье является лучшим.

- Свои действия предприниматель объяснял тем, что в определенный промежуток времени конкурентная позиция реализуемого товара находилась на первом месте среди всей категории комплектов женского белья на Ozon. Вместе с тем, ООО «Интернет Решения» (Ozon) сообщило, что указанную статистику площадка не ведет. Продавцы товаров самостоятельно размещают информацию о своих товарах, которая должна отвечать ряду требований, в частности, не содержать фраз «лучший товар», «уникальный товар», «потрясающий товар» и прочее, - сообщили в УФАС.

В ведомстве постановили, что продавец нижнего белья нарушил антимонопольное законодательство, и выдало ему предупреждение о необходимости прекратить некорректное сравнение.

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