На промплощадке в Апатитах загорелся самоходный экскаватор

Уже в 4.39 пожар ликвидировали. Фото: vk.com/mchs_murmansk
Рано утром 3 ноября на одной из промплощадок в Апатитах случился пожар. В 3.26 поступило сообщение, что там горит самоходных экскаватор.
- Сгорели кабельные коммуникации внутри корпуса экскаватора на площади 5 квадратных метров, поврежден генератор поворота и закопчен машинный отсек по всей площади. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Уже в 4.39 пожар ликвидировали.
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