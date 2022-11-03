На промплощадке в Апатитах загорелся самоходный экскаватор

Уже в 4.39 пожар ликвидировали. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Рано утром 3 ноября на одной из промплощадок в Апатитах случился пожар. В 3.26 поступило сообщение, что там горит самоходных экскаватор.

- Сгорели кабельные коммуникации внутри корпуса экскаватора на площади 5 квадратных метров, поврежден генератор поворота и закопчен машинный отсек по всей площади. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Уже в 4.39 пожар ликвидировали.

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