В Мурманской области на водоемах образовался лед толщиной 2-3 сантиметра

Выходить на лед можно при условии, что его толщина составляет порядка 7 сантиметров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водоемы Мурманской области начало сковывать льдом, однако его толщина еще недостаточна для того, чтобы выходить на него.

- На озере Поповское Ловозерского района, озере Комсомольское и Лумболка Мончегорска, озере Куосмиярви Печенгского района толщина льда на сегодняшний день составляет 2-3 сантиметра, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Выходить на лед можно при условии, что его толщина составляет порядка 7 сантиметров.

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