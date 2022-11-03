В Мурманской области на водоемах образовался лед толщиной 2-3 сантиметра

Выходить на лед можно при условии, что его толщина составляет порядка 7 сантиметров.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Водоемы Мурманской области начало сковывать льдом, однако его толщина еще недостаточна для того, чтобы выходить на него.
- На озере Поповское Ловозерского района, озере Комсомольское и Лумболка Мончегорска, озере Куосмиярви Печенгского района толщина льда на сегодняшний день составляет 2-3 сантиметра, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Выходить на лед можно при условии, что его толщина составляет порядка 7 сантиметров.
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