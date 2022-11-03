Житель Мурманска убил сожительницу 14 ударами кулака по голове и телу из-за ревности

Мужчина признался в том, что сделал. Фото: СКР по Мурманской области

49-летний мурманчанин услышал приговор за убийство сожительницы. Как сообщили в СУ СКР по Мурманской области, мужчину обвиняли по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ночь с 16 на 17 апреля пара выпивала у себя дома в одной из квартир на улице Копытова, возникла ссора, так как мужчина приревновал любимую к другому.

- Он нанес потерпевшей не менее 14 ударов кулаком по голове и телу. Бригаду скорой медицинской помощи подсудимый вызвал лишь спустя сутки. 18 апреля женщину госпитализировали в больницу, однако от полученных травм она скончалась, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

После мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

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