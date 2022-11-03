Жительница Апатитов соврала следователями ради спасения знакомого от суда

Северянку предупредили о последствия за дачу ложных показаний, но она все равно соврала следователям. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

43-летняя жительница Апатитов хотела спасти приятеля от суда, но теперь ее саму буду судить. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении северянки возбудили уголовное дело о даче заведомо ложных показаний свидетеля в суде.

В сентябре прошлого года женщину допрашивали как свидетеля по уголовному делу. Ее знакомого обвиняли по ч. 1 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

- Желая помочь подсудимому, женщина пояснила суду, что не видела, как подсудимый нанес один удар ногой в грудь потерпевшего, так как в тот момент отсутствовала в квартире, а показания на предварительном следствии дала якобы под давлением следователя в состоянии алкогольного опьянения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович. - После женщина пояснила следователю, что сожительница подсудимого является потерпевшей по уголовному делу о краже имущества, совершенной обвиняемой. В случае если последняя даст в суде ложные показания в пользу подсудимого, она обещала заявить ходатайство о прекращении уголовного преследования за примирением сторон.

После северянка все же призналась, что соврала.

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