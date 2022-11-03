8 ноября в Мурманской области планово завоют сирены

8 ноября можно будет услышать сирены. Фото: МЧС по Мурманской области

Жителей Мурманской области предупреждают, что на следующей неделе в населенных пунктах можно будет услышать сирены. 8 ноября состоится комплексная техническая проверка готовности и исправности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области.

- Цель мероприятия - проверить готовность к оповещению и информированию населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при введении особого режима, - уточнили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области открыли единственный в Арктической зоне РФ Центр обработки данных.

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