8 ноября в Мурманской области планово завоют сирены

8 ноября можно будет услышать сирены. Фото: МЧС по Мурманской области
Жителей Мурманской области предупреждают, что на следующей неделе в населенных пунктах можно будет услышать сирены. 8 ноября состоится комплексная техническая проверка готовности и исправности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области.
- Цель мероприятия - проверить готовность к оповещению и информированию населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при введении особого режима, - уточнили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: в Мурманской области открыли единственный в Арктической зоне РФ Центр обработки данных.
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