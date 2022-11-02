В Мурманске пропал еще один мужчина

На момент исчезновения мужчина был одет в серую парку, черные штаны и рыжие ботинки. Фото: vk.com/murmanspas51

Поисковый отряд «МурманСпас» сообщил о поиске еще одного человека. 41-летний Евгений Лаврушев ушел из дома на улице Жуковского в Мурманске еще 22 октября и не вернулся.

На момент исчезновения мужчина был одет в серую парку, черные штаны и рыжие ботинки.

Тех, кто может помочь с его поисками, просят позвонить в полицию 02, 102 или в «МурманСпас» 8-911-311-70-20.

Напомним: это не единственный мужчина, пропавший в Мурманске.

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