В Мурманске угонщика задержали благодаря плану перехвата

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Мурманска за угон чужого Opel. Чтобы поймать нарушителя, полицейские объявили в городе план «Перехват».

- Как выяснилось, угонщиком оказался знакомый потерпевшего. Вместе они ездили по городу по делам. Воспользовавшись моментом, когда заявитель покинул машину, злоумышленник сел за руль и уехал. Заехав к своим друзьям, он предложил одному из них сесть за руль, чтобы прокатиться по городу, не сообщив о том, что автомобиль угнан. В момент остановки транспортного средства полицейскими угонщик находился на пассажирском месте, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.

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