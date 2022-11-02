Жители Апатитов просят закупить аппарат для панорамной съемки полости рта

Андрей Чибис отметил, что просьба о цифровом томографе взята на карандаш. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

1 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис по поручению президента провел личный прием граждан. К главе региона обратилась многодетная мама из Апатитов, которая рассказала, что в одном из самых крупных городов отсутствует важная медицинская техника.

- Заявительница отметила, что в государственных медучреждениях города нет собственного аппарата для проведения панорамной съемки полости рта, необходимой при лечении и протезировании. Наталья Коропалова попросила главу региона посодействовать в закупке оборудования для стоматологической поликлиники муниципалитета, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Андрей Чибис отметил, что просьба о цифровом томографе взята на карандаш.

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