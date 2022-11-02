День народного единства в Мурманске отметят концертом

На этой неделе жители Мурманской области будут отдыхать три дня в честь Дня народного единства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На этой неделе жители Мурманской области будут отдыхать три дня в честь Дня народного единства. Праздник в Мурманске отметят 4 ноября народным гуляньем, программу уже опубликовали на сайте администрации Мурманска.

Так, в 13.00 на Пяти Углах начнется радиоконцерт, через полчаса заработают танцевальные, молодежные и творческие площадки, уличный кукольный театр, музыкальное караоке «Звонкий оркестр».

- В 15.00 на большой сцене у отеля «Азимут» начнется концерт с участием лучших творческих коллективов из Мурманска и Мурманской области, - сообщили в мэрии.

Напомним: на этой неделе состоится открытие горнолыжного сезона в Кировске.

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