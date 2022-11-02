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НовостиОбщество2 ноября 2022 13:27

В Мурманской области будет от -9 до +3

Северян предупреждают о гололедице
Ника СВЕТЛОВА
Из-за перепадов температуры на дорогах будет гололед.

Из-за перепадов температуры на дорогах будет гололед.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области погоду проще описать как пограничье между осенью и зимой. 3 ноября северянам обещают от -9 ночью до +3 днем.

- Местами пройдет небольшой мокрый снег, туман, изморозь, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Из-за перепадов температуры на дорогах будет гололед.

Напомним: на этой неделе в Кировске откроют горнолыжный сезон.

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