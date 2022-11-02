В Мурманской области будет от -9 до +3

Из-за перепадов температуры на дорогах будет гололед.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Мурманской области погоду проще описать как пограничье между осенью и зимой. 3 ноября северянам обещают от -9 ночью до +3 днем.
- Местами пройдет небольшой мокрый снег, туман, изморозь, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.
Из-за перепадов температуры на дорогах будет гололед.
Напомним: на этой неделе в Кировске откроют горнолыжный сезон.
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