Как быстро и безопасно оплатить счета «Ростелекома»

Оплата услуг связи с бумажного или электронного счетов производится любым удобным способом. Фото: ПАО Ростелеком

Оплата услуг «Ростелекома» через официальный сайт компании не вызывает затруднений у большинства пользователей интернета. Тем не менее некоторые клиенты не привыкли вносить платежи дистанционно и отдают предпочтение наличным. И в таком случае не совсем понятно, как оплатить услуги компании без посещения офиса.

Провайдер предусмотрел этот момент и предлагает различные варианты способов оплаты.

Терминалы и отделения банков. «Ростелеком» в интересах клиентов взаимодействует с АО «Почта России», сетью салонов Tele2 и отделениями банков, которые оказывают услуги приема платежей.

Оплата услуг связи с бумажного или электронного счетов производится любым удобным способом: с помощью банкомата, платежного терминала и через отделение банка. Все электронные квитанции сохраняются в Едином личном кабинете (ЕЛК), и в любой момент есть возможность посмотреть свои расходы. Проверить зачисление платежа можно на сайте компании rt.ru в разделе «Оплата» / «Поиск платежа».

Автопополнение или автоплатеж. Если у абонента есть банковская карта, но он не хочет каждый месяц вспоминать о том, что нужно оплачивать услуги связи, можно выбрать автопополнение или автоплатеж. Сервис предоставляет возможность настроить автоматическую оплату услуг – средства будут списываться со счета банковской карты (без комиссий).

Необходимо зарегистрировать банковскую карту любого российского банка в Едином личном кабинете (ЕЛК) START.RT.RU и настроить правила списания средств. Абоненту направляются СМС-сообщения о совершаемых платежах на номер, который пользователь указал при регистрации карты. Личный кабинет в виде приложения можно установить и на мобильное устройство (смартфон или планшет).

Сервис «Автоплатёж» от Сбербанка также позволит оплачивать услуги каждый месяц точно в срок и без комиссии клиентам компании «Ростелеком».

Чтобы пользоваться перечисленными выше способами оплаты, нужно узнать свой лицевой счет. Это уникальный номер договора, идентифицирующий услугу. Каждому виду услуги присваивается отдельный номер. Узнать номер лицевого счёта можно в Едином личном кабинете, позвонив на бесплатный номер 8-800-1000-800. Личные лицевые счета и их балансы можно увидеть в ЕЛК в разделе «Мои услуги».

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