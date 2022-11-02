В Кировске откроют сезон катания на лыжах и сноуборде

На склонах работает искусственная система оснежения, что позволяет вставать на лыжи и сноуборды раньше, чем обычно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кировске сложились все погодные условия для открытия горнолыжного сезона. 4 ноября на курорте «Большой Вудъявр» пройдет техническое открытие горнолыжного сезона, а 6 числа – официальное.

На склонах работает искусственная система оснежения, что позволяет вставать на лыжи и сноуборды раньше, чем обычно.

Напомним: в Хибинах установлена первая степень лавинной опасности.

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