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НовостиОбщество2 ноября 2022 12:46

В Кировске откроют сезон катания на лыжах и сноуборде

Торжественная церемония состоится на выходных
Ника СВЕТЛОВА
На склонах работает искусственная система оснежения, что позволяет вставать на лыжи и сноуборды раньше, чем обычно.

На склонах работает искусственная система оснежения, что позволяет вставать на лыжи и сноуборды раньше, чем обычно.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кировске сложились все погодные условия для открытия горнолыжного сезона. 4 ноября на курорте «Большой Вудъявр» пройдет техническое открытие горнолыжного сезона, а 6 числа – официальное.

На склонах работает искусственная система оснежения, что позволяет вставать на лыжи и сноуборды раньше, чем обычно.

Напомним: в Хибинах установлена первая степень лавинной опасности.

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