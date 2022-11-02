Следователи начали проверку по гибели жителя Печенги в пожаре

Следователи начали процессуальную проверку. Фото: vk.com/murman01

Утром 2 ноября случился пожар в пятиэтажном жилом доме №4 на Печенгском шоссе в Печенге. Из здания эвакуировали семерых жильцов, а после в квартире, где занялся огонь, нашли тело мужчину.

- В настоящее время личность погибшего установлена, им оказался местный житель, 1982 года рождения. По предварительным данным, очаг возгорания располагался в комнате, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Следователи начали процессуальную проверку.

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