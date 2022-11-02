В пожаре в жилом доме в Печенге погиб мужчина

Из дома успели эвакуировать семь человек, пожар ликвидировали к 11.20. Фото: vk.com/murman01

Утром 2 ноября в Печенге произошел смертельный пожар. Сообщение о возгорании в жилом пятиэтажном доме №4 на Печенгском шоссе поступило в 10.39.

- Сгорел диван на площади 6 квадратных метров, закопчены потолок и стены по всей площади квартиры. Погиб мужчина 1982 года рождения, его передали бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Из дома успели эвакуировать семь человек, пожар ликвидировали к 11.20.

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