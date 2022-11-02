Дорогу на аэропорт «Мурманск» оборудуют светодиодным освещением

В Мурманской области станет освещеннее один из участков дорожной сети.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области станет освещеннее один из участков дорожной сети. Положительное заключение Главгосэкспертизы России получил проект работ на 17-километровой дороге, ведущей от трассы «Кола» к аэропорту Мурманска.
- Ее оборудуют опорами, несущими светодиодные осветительные приборы, что позволит обеспечить проезжую часть ровным ярким светом, сделав движение на всем протяжении безопасней и комфортнее. Планируется, что работы начнутся в наступающем году, - сообщили в Упрдор «Коле».
Напомним: в Мурманской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершился ремонт двух мостов.
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