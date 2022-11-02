Ночью в Никеле тушили горящий гараж и стоящую внутри машину

Машина пострадала в огне. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

В ночь с 1 на 2 ноября в Никеле загорелся гараж в автогородке на Гвардейском проспекте, 29. Сообщение о возгорании поступило в 00.52.

- Уже в 01.12 пожар был полностью ликвидирован огнеборцами. В результате пожара в одноэтажном бетонном гараже обгорела деревянная обшивка внутри и потолок на площади 10 квадратных метров, сгорели вещи домашнего обихода, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На момент начала пожара в гараже находилась LADA 2112, ее успели эвакуировать, но огонь повредил кузов и моторный отсек.

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