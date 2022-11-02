В День народного единства в центре Мурманска ограничат проезд и парковку машин

В центре Мурманска из-за праздника ограничат движение. Фото: Олег ФИЛОНОК

4 ноября в Мурманске пройдет празднование Дня народного единства. Для водителей это означает неудобства.

Как сообщили в администрации города, в пятницу с 00.00 до 20.00 будут запрещены движение, остановка и стоянка транспорта по улице Ленинградской от улицы Профсоюзов до улицы Воровского. Разрешат только проезд машинам со спецвыпусками.

Напомним: также на несколько дней перекроют улицу Воровского.

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