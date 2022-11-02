В Мурманской области за год выдали 262 тысячи электронных больничных

В 2017 году в Мурманской области стали внедрять электронные листки нетрудоспособности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2017 году в Мурманской области стали внедрять электронные листки нетрудоспособности. На данный момент в регионе оформили уже 877 тысяч таких больничных.

- С начала 2022 года 50 медицинских организаций Мурманской области выдали застрахованным гражданам 262 тысячи электронных листков нетрудоспособности, причем наибольшее количество выданных электронных листков пришлось на первый квартал этого года - 128 тысяч листков, во втором квартале количество выданных ЭЛН снизилось в два раза и составило 62 тысячи, в третьем квартале количество немного выросло и составило 72 тысячи, - сообщили в Мурманском региональном отделении Фонда социального страхования.

Напомним: 2 ноября «Комсомольская правда»-Мурманск» и регионального отделение ФСС проведут круглый стол на тему «Электронный сертификат ТСР и санаторно-курортное лечение граждан льготной категории».

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