Зажглись две тысячи свечей. В Мурманске прошла акция «Огненные картины»

У памятника воинам Полярной дивизии выложили из свечей инсталляцию в виде Георгиевской ленты и фразу «Север помнит»Фото: администрация города Мурманска

1 ноября Мурманск стал одним из участников международной акции «Огненные картины». Сначала в город привезли частицу Вечного огня из Москвы, затем от нее порядка двух тысяч свечей, которыми у памятников воссоздали надписи и изображения.

В Мурманске зажгли почти две тысячи свечей. Фото: администрация города Мурманска

- Акция была посвящена 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Старт дали у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». У памятника воинам Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев волонтеры выложили из свечей инсталляцию в виде Георгиевской ленты и фразу «Север помнит», - сообщили в администрации Мурманска.

Помимо областного центра к акции присоединились Североморск, Мончегорск и Полярный.

Свечи зажгли от частицы Вечного огня в Москве. Фото: администрация города Мурманска

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