В Апатитах торговец икрой из Таджикистана пытался дать полицейскому взятку

За сокрытие нарушения продавец предлагал полицейскому 15 тысяч рублей. Фото: СКР по Мурманской области

В Апатитах будут судить 38-летнего жителя Таджикистана, которого, как сообщили в СКР по Мурманской области, обвиняют в попытке дать взятку должностному лицу.

Мужчина торговал у торгового центра «Май» красной рыбой и икрой. Однако на продукцию у него не было нужных документов и маркировки. Это было установлено во время проверки сотрудником ОЭБиПК МО МВД России «Апатитский». Чтобы на нарушение закрыли глаза и не возбуждали административное делопроизводство, продавец 3 августа пытался дать полицейскому взятку в 15 тысяч рублей.

- На место преступления в составе следственно-оперативной группы прибыл следователь следственного отдела по городу Апатиты, которым проведен осмотр места происшествия, денежные средства изъяты. В ходе предварительного следствия обвиняемый от дачи показаний отказался. Судом по ходатайству следствия избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Сейчас материалы дела переданы в суд.

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