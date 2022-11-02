В Хибинах установили первую степень лавинной опасности

В Хибинах уже есть риск схода лавины.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Пока в Мурманске снежный покров никак не может установится, в Кировске и Апатитах уже наступила зима.
- В Хибинах установлена первая степень лавинной опасности, самая низкая из возможных, - сообщили в службе лавинной безопасности КФ АО «Апатит».
Жители Апатитов и Кировска уже вовсю катаются на лыжах.
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