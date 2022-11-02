Северянам начали выдавать бесплатные пластиковые карты жителей Мурманской области

Получить единую карту жителя Мурманской области можно бесплатно. Фото: правительство Мурманской области

В Заполярье стартовала выдача единых карт жителей Мурманской области (ЕКЖ). Получить ее могут все северяне старше 14 лет.

- На этапе тестирования ЕКЖ ее сервисы включают в себя оплату проезда в общественном транспорте и обеспечение контроля прохода на территории учебных заведений, которые стали участниками проекта. Кроме этого, банки-партнеры готовы предоставлять услуги держателям карт на особых условиях. Например, предложения программы лояльности ЕКЖ и платежной системы «Мир» суммируются с бонусными программами банков, - пояснили в минцифре Мурманской области.

Оформить карту в настоящий момент можно по адресам, указанным на сайте karta51.ru, получение ЕКЖ также возможно в восьми офисах Совкомбанка, о своем желании участвовать в проекте заявил и банк ВТБ.

Карта оформляется бесплатно.

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