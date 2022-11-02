Губернатор Мурманской области провел личный прием по поручению Владимира Путина

Андрей Чибис провел личный прием по поручению президента. Фото: правительство Мурманской области

1 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис по поручению президента Владимира Путина провел личный прием граждан. Темы обращений были разные.

Так, традиционно было много обращений по теме здравоохранения. Например, многодетная мама из Апатитов пожаловалась, что в городе нет нужной техники для панорамной съемки полости рта, необходимой при лечении и протезировании.

Также много обращений поступило по теме ЖКХ. Жильцы дома №12 на улице Володарского в Мурманске страдают из-за протечек в крыше и залития квартир, такая же проблема есть и в одном из домов на улиц Адмирала Лобова.

- Семейная пара из Североморска обратилась к губернатору с просьбой помочь с получением жилья. У военнослужащего и его супруги – трое детей, в настоящее время они стоят в очереди на получение жилплощади, и вынуждены снимать квартиру, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Наталья Вешнякова из Печенги попросила сделать в поселке скейт-площадку.

Андрей Чибис по каждому обращению дал поручения, выполнить которые ответственные инстанции должны за конкретные сроки.

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