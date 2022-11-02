35 тысяч человек приняли участие в ярмарках в Мурманской области в 2022 году

Мероприятия объединили 90 предпринимателей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Несмотря на пандемию и другие вызовы экономике, в Мурманской области в 2022 году сохранили все ярмарки: «Вкус Арктики», «На Севере – весна!», «На Севере – светло!», к Дню рыбака и к Дню молодежи и другие.

- В них приняли участие 90 компаний, а число гостей составило порядка 35 тысяч человек, - сообщила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

Напомним: компания из Мурманска планирует поставлять треску в Бразилию.

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