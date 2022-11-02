«КП»-Мурманск и ФСС по Мурманской области проводят круглый стол: прямая трансляция

Тема встречи - электронный сертификат ТСР и санаторно-курортное лечение граждан льготной категории Фото: Антон ЗАБИРОВ

2 ноября в 12.00 «Комсомольская правда»-Мурманск» и региональное отделение Фонда социального страхования проводят круглый стол на тему «Электронный сертификат ТСР и санаторно-курортное лечение граждан льготной категории».

Читатели сайта www.murmansk.kp.ru могут посмотреть его в прямом эфире.

Участие в круглом столе принимают:

- заместитель управляющего ГУ-МРО ФСС РФ Трунова Елена Юрьевна;

- начальник отдела страхования профессиональных рисков Мегрелидзе Елена Гурамовна;

- главный специалист отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Николаева Ольга Алексеевна;

- руководитель группы по обеспечению санаторно-курортным лечением льготных категорий граждан Петрова Лариса Юрьевна;

- представитель организации «Орто Огонек» Соболева Инна Юрьевна;

- председатель Мурманского социально-благотворительного клуба родителей и детей-инвалидов «Надежда» Кислякова Валентина Михайловна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru