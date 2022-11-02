«КП»-Мурманск и ФСС по Мурманской области проводят круглый стол: прямая трансляция

Тема встречи - электронный сертификат ТСР и санаторно-курортное лечение граждан льготной категории
Фото: Антон ЗАБИРОВ
2 ноября в 12.00 «Комсомольская правда»-Мурманск» и региональное отделение Фонда социального страхования проводят круглый стол на тему «Электронный сертификат ТСР и санаторно-курортное лечение граждан льготной категории».
Читатели сайта www.murmansk.kp.ru могут посмотреть его в прямом эфире.
Участие в круглом столе принимают:
- заместитель управляющего ГУ-МРО ФСС РФ Трунова Елена Юрьевна;
- начальник отдела страхования профессиональных рисков Мегрелидзе Елена Гурамовна;
- главный специалист отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Николаева Ольга Алексеевна;
- руководитель группы по обеспечению санаторно-курортным лечением льготных категорий граждан Петрова Лариса Юрьевна;
- представитель организации «Орто Огонек» Соболева Инна Юрьевна;
- председатель Мурманского социально-благотворительного клуба родителей и детей-инвалидов «Надежда» Кислякова Валентина Михайловна.
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