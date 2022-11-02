В центре Мурманска ограничат движение

Улицу Воровского перекроют. Фото: vk.com/murmancongress

Водителей в Мурманске предупреждают о перекрытии движения.

- Согласно постановлению администрации города Мурманска № 3327, будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Пушкинской, с 00.00 15 ноября до 23.59 минут 20 ноября, - сообщили в администрации Мурманска.

Улицу Воровского обычно задействуют для проведения ярмарок.

Напомним: также на полчаса будет перекрыто Верхне-Ростинское шоссе.

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