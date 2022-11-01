На судне в порту Мурманска нашли 175 блоков незадекларированных сигарет

Моряки объяснили нарушение тем, что были очень загружены работой и невнимательно посчитали блоки. Фото: Мурманская таможня

Сотрудники Мурманской таможни сообщили, что на иностранном судне в Мурманске нашли незаконный товар.

- Инспектором таможенного поста был установлен факт недекларирования 175 блоков сигарет «VOGUE» при их ввозе на территорию ЕАЭС, - пояснили представители таможни.

Моряки объяснили нарушение тем, что были очень загружены работой и невнимательно посчитали блоки.

Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование), товар изъят, проводится проверка.

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