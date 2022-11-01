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НовостиПолитика1 ноября 2022 14:39

Сергей Абаринов официально оставил пост министра природных ресурсов, экологии и рыбных ресурсов Мурманской области

Новым министром стала Зинаида Середа
Ника СВЕТЛОВА
Сергей Абаринов, руководивший ведомством почти год, официально ушел в отставку. Фото: Правительство Мурманской области

Сергей Абаринов, руководивший ведомством почти год, официально ушел в отставку. Фото: Правительство Мурманской области

С 1 ноября новым министром природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства стала Зинаида Середа. Сергей Абаринов, руководивший ведомством почти год, официально ушел в отставку.

Зинаида Середа на новую должность вышла из декрета, ранее она была министром цифрового развития. Сергей Абаринов до работы в минприроды был проректором Московского государственного технологического университета "Станкин".

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