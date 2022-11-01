Стоимость квадратного метра в Мурманской области составляет от 77 до 90 тысяч за «квадрат»

Дешевле всего стоит типовые дома (среднего качества) – 77377 рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат посчитал среднюю стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке за третий квартал 2022 года.

Дешевле всего стоит типовые дома (среднего качества) – 77 377 рублей. Следом идет категория «все типы квартир» - 82 055 рублей, дороже всего стоят дома улучшенного качества – 90 970 рублей за «квадрат».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru