Коллективный иммунитет от коронавируса в Мурманской области равен 18,5%

Накануне зимы жителей Мурманской области призывают активнее прививаться от гриппа и коронавируса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Накануне зимы жителей Мурманской области призывают активнее прививаться от гриппа и коронавируса.

- Уровень коллективного иммунитета населения Мурманской области к COVID-19 составляет 18,5%, - сообщили «КП»-Мурманск» в Управлении Роспотребнадзора Мурманской области.

Напомним: в регионе циркулирует штамм «Омикрон», но пока не зафиксирован «Цербер».

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