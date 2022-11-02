Коллективный иммунитет от коронавируса в Мурманской области равен 18,5%

Накануне зимы жителей Мурманской области призывают активнее прививаться от гриппа и коронавируса.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Накануне зимы жителей Мурманской области призывают активнее прививаться от гриппа и коронавируса.
- Уровень коллективного иммунитета населения Мурманской области к COVID-19 составляет 18,5%, - сообщили «КП»-Мурманск» в Управлении Роспотребнадзора Мурманской области.
Напомним: в регионе циркулирует штамм «Омикрон», но пока не зафиксирован «Цербер».
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