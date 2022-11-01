«Он живет в своем мире ужасов». Что известно о мужчине, который с ножом напал на людей в Ревде

Днем 30 октября житель Ревды с ножом стал нападать на людей на улице.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Днем 30 октября житель Ревды с ножом стал нападать на людей на улице. Он успел поранить четырех человек до приезда полиции, после этого его госпитализировали в спецучреждение, так как северянин был не в себе.
По словам жительницы Ревды, нападавший был ранее судим (эту информацию подтвердили и в УМВД по Мурманской области), сейчас нигде не работает, при этом злоупотребляет алкоголем. Зеленый змий и мог стать причиной его нападения на других.
- В состоянии алкогольного психоза человек не может видеть объективной реальности, он живет в своем мире ужасов, - рассказала «АиФ–Мурманск» психолог, сертифицированный гештальт-терапевт Светлана Жданова.
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