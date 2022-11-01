В Мурманской области проходит акция «Огненные картины войны»

Частицу Вечного огня уже доставили в Мурманскую область, создание картин начнется в 20.00 1 ноября. Фото: murmansk.aif.ru

Мурманская область присоединилась к международной акции «Огненные картины войны», суть которой состоит в том, что от Вечного огня зажигают свечи, а потом из них выкладывают изображения. В Заполярье мероприятия пройдут в Мурманске, Североморске, Мончегорске и Полярном.

- Мы здесь собрались, потому что 78 лет назад завершилось освобождение Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. Это наша история, важно помнить героев, которые освободили нас, - рассказала «АиФ-Мурманск» школьница Марина.

Частицу Вечного огня уже доставили в Мурманскую область, создание картин начнется в 20.00 1 ноября.

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