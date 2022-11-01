2 ноября в Мурманской области обещают туман и до +3

Северян предупреждают о гололедице. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области все еще стоит теплая для начала ноября погода. 2 числа синоптики обещают до -7 ночью, но до +3 днем.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах туман, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Северян предупреждают о гололедице.

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