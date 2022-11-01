Одного из начальников «МОЭСК» подозревают в коммерческом подкупе

Мера пресечения для подозреваемого пока не избиралась. Фото: Анастасия Осипова

Начальник одного из отделов «Мурманской областной электросетевой компании» стал фигурантом уголовного дела – его обвиняют в коммерческом подкупе.

- 26 сентября подозреваемый получил от директора коммерческой организации незаконное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, за которое должен был способствовать заключению договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям склада, используемого в интересах коммерческой организации, а также скорейшему осуществлению указанных работ, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Мера пресечения для подозреваемого пока не избиралась.

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